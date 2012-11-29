В селі Білашів Острозького району на Рівненщині під час пожежі загинув 2-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу надійшла до пожежно-рятувальної частини 28 листопада, о 08.40.

На час прибуття чергового підрозділу рятувальників МНС до місця виклику дерев’яний житловий будинок був майже повністю охоплений вогнем. За інформацією селян, в охопленій вогнем будівлі мав бути дворічний онук господаря.

Збивши трохи полум’я, вогнеборці в апаратах захисту органів дихання проникли у будинок, де в кутку однієї з кімнат виявили тіло дитини. Внаслідок термічних опіків та отруєння продуктами горіння хлопчик загинув.

Як встановили рятувальники, на час виникнення пожежі дитина перебувала в будинку на самоті. Мати з дідом поїхали у справах до міста, старший брат навчався у школі, а батько випасав худобу за селом. Першою пожежу помітили жінка-родичка, яка мешкає поруч і час від часу наглядала за дворічним хлопчиком. «Поки селяни збіглися до будинку, вогонь набрав обертів і не дав можливості людям врятувати дитину», - зазначається в повідомленні.

Наразі на місці пожежі працюють правоохоронці та фахівці Держтехногенбезпеки, які мають встановити усі обставини трагедії.