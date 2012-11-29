У Донецьку шукають зниклого професора медуніверситету

У Донецьку міліція майже місяць розслідує справу про професора Донецького національного медичного університету 42-річну Наталію Калінкіну, яка зникла 5 листопада цього року.

Про це УНІАН повідомив батько Н. Калінкіної Валерій Калінкін. Цей факт також підтвердили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Донецькій області.

«Так. Ми розслідуємо», - сказали правоохоронці, але про якісь версії чи подробиці ходу слідства говорити не стали, пославшись на те, що родичі Н. Калінкіної не хочуть жодного розголосу. Також в обласному УВС підтвердили, що донині жодної офіційної інформації про це правоохоронні органи не оприлюднили.

Водночас чоловік і батько зниклої, з якими розмовляла кореспондент УНІАН, стверджують, що зацікавлені в поширенні інформації в пресі і готові працювати із слідством.

«Неправда, що ми не хотіли спілкуватися з журналістами. Я приходив весь час до слідчих і хотів погоджувати з ними, що можна дати в пресу. Я нічого не хотів говорити за спиною правоохоронців і хотів, щоб інформація виходила, насамперед, від них. Це, щоб я випадково не сказав того, що може нашкодити слідству», - наголосив В. Калінкін.

Він розповів, що того дня, 5 листопада о 17.45 його дочка, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1 міжнародного медичного факультету Донецького національного медуніверситету вийшла після роботи зі своєї кафедри, розташованої на території Обласної центральної клінічної лікарні, сіла в свій автомобіль і вирушила додому в мікрорайон «Азотний».

«Коли з`явився роздрук її дзвінків, виявилося, що о 18.15 телефон у Наташі був відключений, саме в цей час було зафіксовано останній сигнал. По суті, щось сталося, мабуть, протягом цієї півгодини. Так ми припускаємо», - розповів батько.

За його словами, вже вночі з 5 на 6 листопада сім`я розпочала пошуки Н. Калінкіної - були оповіщені всі служби в місті, всі знайомі, її чоловік проїхав по звичному маршруту її проходження від місця роботи і додому, але безрезультатно.

6 листопада В. Калінкін написав заяву про зникнення дочки в Ленінський РВВС, за місцем її роботи. А 8 листопада, коли було знайдено машину зниклої, в Куйбишевському РВВС було відкрито справу за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство).

В. Калінкін розповів, що про машину, яка самотньо стоїть, у міліцію повідомили 7 листопада жителі одного з триповерхових будинків, розташованого неподалік того місця, де був припаркований автомобіль.

«Машина стояла біля 23-ї лікарні, за 100 метрів від входу в поліклініку, стояла акуратно припаркована біля дороги. Це не далеко від будинку, начебто в напрямі додому, але в провулку, яким вона зазвичай ніколи не їздила, ніколи туди не звертала. Це дуже близько від дому, не більше 800 метрів», розповів Дмитро, чоловік Н. Калінкіної, додавши, що ключі від машини були в замку. За словами родичів, на задньому сидінні були видно дві маленькі плямочки від крапель крові.

«Ми всіляко допомагали слідству - і довідки здобували, самих правоохоронців возили, куди було необхідно», - сказав батько.

Родичам вдалося дістати довідку про групу крові з пологового будинку, в якому Н. Калінкіна 20 років тому народжувала сина. Також родичі підказали, що вона залишала свої відбитки пальців, коли літала до Лондона.

Водночас, за словами В. Калінкіна, родичі не одержали навіть звичайних документів про вилучення у них ряду речей.

Він розповів, що за час розслідування цієї справи вже змінилося троє слідчих; цілих три тижні було потрібно, щоб визначити, що краплі крові в машині належать зниклій дочці; машина була виявлена 7 листопада, але тільки 8 листопада вона була оглянута експертами, простоявши без нагляду зайві 12 годин. І, нарешті, справу було порушено 8 листопада, але тільки 22 листопада на прохання батька В. Калінкіна він був визнаний таким, що постраждав у справі.

У родичів немає версій про те, що сталося, але вони ще сподіваються на слідство і кажуть, що «не дадуть замовчати» справу.

«Я, чесно кажучи, думав, що, якщо міліція діятиме швидко, дуже оперативно - раптом вона жива, її можуть знайти, врятувати і все інше. Але потім танула і танула надія, і я не знаю вже скільки її, цієї надії залишилося, що вона жива. Найімовірніше, її вже немає в живих, але ж слідство не повинно зупинятися. Мені потрібно знати, де моя дитина і, принаймні, я повинен її по-християнськи поховати. І ті, хто це вчинив, повинні бути знайдені і покарані», - сказав батько зниклого професора.