Сумщина: 17-річного юнака судитимуть за знущання над котом

У Липоводолинському районі Сумської області правоохоронці затримали 17-річного юнака, який знущався над котом.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, до дільничного інспектора Липоводолинського райвідділу міліції звернулася дівчина і розповіла історію, яка сталася у неї на очах.

Як з`ясувалося, до жителя одного із сіл району приїхали друзі. Розважаючись, вони побачили кота, і один з гостей запропонував випробувати дію одеколону на тварині. Друзі погодилися і залили одеколон в пащу коту і відпустили у двір. Але цього їм здалося замало. Один з хлопців, 17-річний юнак, почав наздоганяти тварину і бити ногами. Потім зловив кота, узяв сокиру і відрубав голову.

27 листопада стосовно 17-річного юнака порушено кримінальну справу за ч. 1 статті 299 Кримінального кодексу України («жорстоке поводження з тваринами»). Щодо двох інших юнаків проводяться слідчі дії на причетність їх до вказаного злочину.

За такий злочин загрожує позбавлення волі на строк до шести місяців, зазначили в міліції.