У столиці реорганізують протитуберкульозну службу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідні зміни до рішення «Про реформування галузі охорони здоров’я в м. Києві» підтримали сьогодні на сесії депутати ради.

Згідно з документом, у місті буде реорганізовано протитуберкульозну службу, проведено оптимізацію протитуберкульозних заходів, залучено молодих фахівців для роботи у службі.

Станом на 1 липня 2012 року на диспансерному обліку у Києві у протитуберкульозних закладах перебувало 15,7 тис. пацієнтів, з яких 1776 - з активними формами туберкульозу.

За даними Держкомстату України, смертність від туберкульозу в м. Києві в І півріччі поточного року збільшилась і становить 8,9% на 100 тис. населення.