На центральному вокзалі Львова вибухівки не знайшли

На центральному залізничному вокзалі міста Львова, в ході обстеження приміщень та прилеглої території, вибухових пристроїв виявлено не було.

Про це повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

„Після завершення роботи експертів вибухотехніків стало відомо, що повідомлення про замінування було хибним та вибухового пристрою не знайдено”, - зазначається у повідомленні.

Як інформує підрозділ зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, після надходження інформації про замінування, яка надійшла „на телефонну лінію довідкового бюро вокзалу станції „Львів”, з приміщення вокзалу було евакуйовано близько 700 працівників та пасажирів. Роботу вокзалу було заблоковано на 40 хвилин”.

На даний час роботу залізничного вокзалу відновлено. Прибуття та відправлення поїздів здійснюється у звичному режимі. Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про закладену вибухівку.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні о 10.30 до чергового оперативної служби „102” надійшло повідомлення про те, що центральний залізничний вокзал у Львові (площа Двірцева) заміновано. Начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що анонімний „мінер” будь-яких вимог, які могли б відвернути вибух – не висував. На місце події оперативно прибули працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, сапери, кінологи, фахівці МНС та швидкої допомоги. Проводилася евакуація.

Довідка УНІАН. Згідно чинного Кримінального кодексу України частини 1 статті 259 - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, — карається штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п`яти років.

