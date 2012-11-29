У Києві співробітники ДАІ виявили нетверезого водія маршрутки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні столичної ДАІ, у з 27 листопада по 17 грудня в Києві тривають профілактичні заходи, спрямовані на підвищення дисципліни водіїв пасажирського та вантажопасажирського транспорта. 29 листопада, на третій день проведення заходів, співробітники ДАІ біля виставкового центру, що на проспекті Глушкова, виявили нетверезого водія маршрутного автобусу. Увагу працівників ДАІ привернуло те, що «Мерседес Бенц», який прямував за маршрутом «Ружин – Київ», постійно змінював напрямок руху. Щоб з’ясувати всі обставини, працівники ДАІ вирішили поспілкуватися з керманичем. Виявилося, що 26-річний водій, киянин, знаходився за кермом у нетверезому стані. В салоні маршрутки на той час знаходилось 11 пасажирів. Порушника відсторонили від керування, пасажирів до кінцевої зупинки - станція метро «Либідська» - довіз інспектор ДАІ.

«Водії дозволяють собі вживати спиртне, а потім вирушають у дорогу, мало замислюючись над тим, чи взагалі доберуться до пункту призначення. Ці люди наражають на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху, і не розуміють яку небезпеку становлять для оточуючих»,- говорить начальник управління Державтоінспекції Анатолій Курінний.

Щодо водія було складено адміністративний протокол. Матеріали на порушника незабаром буде направлено до суду.

Столична Державтоінспекція нагадує, що окрім штрафу за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння від 2550 до 3400 гривень, законодавство передбачає такі види стягнень, як адміністративний арешт (7-15діб), громадські роботи (40-60 годин), оплатне вилучення транспортного засобу та позбавлення права керування транспортним.