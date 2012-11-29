В Ужгороді невідомі лишили мінометну міну між будинками

В Ужгороді невідомі залишили мінометну міну на сходах між житловими будинками.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні зранку в Ужгороді на сходах, що ведуть з вулиці Фединця до Хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору і розташовані між приватним будинком і кав’ярнею, знайшли невідомий предмет, схожий на вибухонебезпечний.

Сходи, які ведуть до храму, доволі людні, вони розташовані в самому центрі обласного центру Закарпаття.

До ТУ МНСУ в Закарпатській області звернулися місцеві мешканці. До місця виклику прибула піротехнічна група Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС у Закарпатській області.

За даними теруправління, піротехніки встановили, що небезпечна знахідка є мінометною міною часів Другої світової війни.

Міну вивезли й знешкодили на військовому полігоні поряд з Ужгородом.

Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин події, уточнили в ТУ МНСУ в Закарпатській області.

