У Вінниці 19-річний юнак викрав автомобіль і в'їхав у стовп

У Вінниці 19-річний викрадач автомобіля, тікаючи від трьох екіпажів ДАІ, зіткнувся з патрульним авто і наїхав на електроопору.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи Управління ДАІ УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні вночі по вулиці Київська екіпаж ДПС надав вимогу про зупинку водію автомобіля «ВАЗ-21063», який рухався у напрямку виїзду з міста.

Водій вимогу проігнорував і продовжив рух, намагаючись втекти від переслідування та створюючи небезпечні ситуації на дорозі. До переслідування зловмисника приєдналося ще два службові автомобілі ДПС. Неодноразові вимоги про зупинку втікач ігнорував, додаючи швидкості.

Під час перекриття подальшого руху «ВАЗу» неподалік АЗС біля смт. Стрижавка водій цього авто скоїв дотичне зіткнення зі службовим автомобілем «ВАЗ-210994», в результаті чого його відкинуло на електроопору зовнішнього освітлення.

Внаслідок ДТП зловмисник отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до міської лікарні №2. Ним виявився 19-річний житель міста Бар.

Встановлено, що постраждалий викрав автомобіль «ВАЗ-21063» тієї ночі. Власник машини дізнався про викрадення від інспекторів ДАІ. Йому також повідомили, що легковик відновленню не підлягає.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 286 «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом» і ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортного засобу» Кримінального кодексу, якими передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі до 3-х та 5-ти років відповідно.