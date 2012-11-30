У Севастополі активізувалися зсуви грунту

На території Севастополя йде активізація зсувних процесів, за даними вчених, зсувонебезпечними на житлових масивах і на морському узбережжі визнані близько 70 ділянок.

Про це начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Севастопольської міської держадміністрації Мирослав Сагайдак заявив сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації СМДА.

За його словами, міською радою прийнято програму з інженерного захисту територій міста від підтоплень та зсувів, проте для її реалізації повною мірою необхідне фінансування з державного бюджету.

«Ми звернулися до Кабінету міністрів України з проханням про виділення коштів на стабілізацію зсувних процесів в районі аеропорту «Бельбек», поки відповіді ми не отримали», - повідомив начальник управління.

Однак, як додав М.Сагайдак, незважаючи на складності з державним фінансуванням, у місті вживаються заходи з попередження надзвичайних ситуацій.

«Показовим досвідом для нас також є залучення інвестора до даних видів робіт у селищі Кача. На території Качинського селищної ради вже 4 роки працює фірма, і її робота дає позитивний результат, і у них є чому повчитися. Є ще ряд заявок від інвесторів, але поки вони знаходяться на стадії обговорення», - зазначив він.

На засіданні комісії прийнято рішення створити робочу групу, яка досліджує зсувонебезпечні ділянки по береговій зоні Севастополя, що дозволить до початку літнього сезону вжити необхідних заходів зі зміцнення берегової риси. Також за підсумками засідання головам районів доручено створити комісії, які повинні будуть перевірити всі внутрішні водойми в місті і розробити протипаводкові заходи.