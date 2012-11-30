У Криму внаслідок ДТП постраждало семеро осіб.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 29 листопада о 7.40 на 9 км автодороги Ялта – Севастополь.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra на заокругленні дороги праворуч не вибрала безпечної швидкості, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла наїзд на бордюрний камінь, після чого зіткнулася з автомобілем «ГАЗ-31029».

Внаслідок ДТП обидва водії, один пасажир автомобіля Opel та четверо пасажирів автомобіля «ГАЗ» отримали тілесні ушкодження.

Наразі проводиться розслідування.