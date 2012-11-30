У Луганську жінка задушила свою новонароджену дитину

У Луганську 28 листопада о 05:15 ранку в одному з будинків на вул. Зої Космодем’янської було знайдено труп немовляти.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлено причину смерті - механічна асфіксія. Попередня правова кваліфікація – п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

В ході досудового розслідування встановлено, що вбивство немовляти вчинила ввечері 27 листопада його мати (1986 р.н., безробітна). Жінку затримано, ведеться слідство.