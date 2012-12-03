Вінниччина: у піщаному кар’єрі загинули діти

У неділю, 3 грудня, близько 15.00 у кар’єрі селища Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області, де гралися діти, стався зсув піску.

Як повідомляє прес-служба МНС, загинуло двоє підлітків (брат і сестра, 1997 та 1999 р.н.).

О 15.36 з-під шару піску було вилучено тіла загиблих. До пошуково-рятувальних робіт залучалися рятувальний підрозділ МНС, бригада швидкої медичної допомоги та місцеві жителі.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.