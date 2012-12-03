У Харкові відкрили пам`ятник, присвячений боротьбі зі СНІДом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, пам`ятник розташований на території обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом по вулиці Боротьби, 6.

За словами директора Харківського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Сергія Дмитрієва, пам`ятник має назву «Живи». Він зроблений у вигляді кованого ліхтаря з червоними стрічками, які вважаються символом толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих.

«Ми з головним лікарем центру оголошували конкурс серед молоді, молодих архітекторів. Надійшло п`ять чи шість робіт. Ми обрали найкращий з проектів, на нашу думку. Він найбільше відповідає ідеї пам`ятника», - зазначив С.Дмитрієв.

Він повідомив, що до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом у Харкові відбувається низка заходів.

Зокрема, профілактичні лекції з концертами пройдуть у виправній колонії №18 та жіночій колонії №54.

3 грудня в Харківській державній академії фізичної культури відбудеться акція, у рамках якої студенти можуть безкоштовно перевіритися на ВІЛ-інфекцію.

С.Дмитрієв зазначив, що такі перевірки на вірус дуже важливі для суспільства, тому що перевіритися можна не скрізь.

«Учора така акція була на Південному вокзалі. Із 40 тих, що пройшли перевірку, одна людина виявилася ВІЛ-інфікованою. Також нещодавно ми перевіряли людей у колонії, з 60 чоловік у чотирьох тест на ВІЛ-інфекцію виявився позитивним», - повідомив С.Дмитрієв.

Він наголосив, що організація проводить масові перевірки на ВІЛ у колоніях. За два місяці планується перевірити близько тисячі ув`язнених.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Харківській області зареєстровано 2,5 тисячі ВІЛ-інфікованих. Цього року зафіксовано 424 випадки виявлення ВІЛ-інфекції.

Довідка УНІАН. Міжнародний день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня. Цей день, проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1988 році, служить нагадуванням про потребу зупинити глобальне поширення епідемії ВІЛ/СНІДу.