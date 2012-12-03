У селах Хмельниччини зростає кількість ВІЛ-інфікованих

На Хмельниччині за останні сім років частка мешканців села, яким уперше встановлений діагноз ВІЛ-інфекції, збільшилась більш ніж в 3 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук.

За його словами, на 1 листопада поширеність ВІЛ-інфекції становить 152,2 на 100 тис. населення, з яких 62% - чоловіки і 38% - жінки. Серед ВІЛ-інфікованих переважну частину становлять особи репродуктивного та працездатного віку 18-49 років (90%), молодь віком 18-24 роки (12%).

За поширеністю ВІЛ-інфекції Хмельницька область перебуває на 16 місці в Україні, а серед західного регіону, посідає перше місце, зауважив О.Касяндрук.

Найбільш поширена ВІЛ-інфекція у місті Хмельницькому – 379,9 на 100 тис. населення, Нетішині - 129,1, Полонському - 183,9, Хмельницькому – 169, Ізяславському – 145,6, Славутському - 144,1 Ярмолинецькому – 141,3 районах.

О.Касяндрук додав, що на 1 листопада на обліку в обласному Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом перебувало 1352 особи , в т.ч. 162 дитини, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.