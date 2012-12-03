Волинь: мешканці багатоповерхівки отруїлися чадним газом

1 грудня о 21.00 до Нововолинської міської лікарні (Волинська область) звернулося 7 осіб, з них троє дітей (2006, 2008 і 2012 р.н.) з ознаками отруєння чадним газом.

Після первинного огляду одна особа від госпіталізації відмовилась, інші шестеро у задовільному стані залишились в лікарні під наглядом лікарів, повідомляє прес-служба МНС.

Потерпілі мешкають у п’ятиповерховому житловому будинку у квартирі на 4-му поверсі, де використовується газове обладнання (плита, колонка). Причина отруєння встановлюється.

На місці події працювали оперативні групи Територіального управління МНС у Волинській області.