Волинь: мешканці багатоповерхівки отруїлися чадним газом
12:35, 03 грудня 2012Новини регіонів
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З них троє дітей
1 грудня о 21.00 до Нововолинської міської лікарні (Волинська область) звернулося 7 осіб, з них троє дітей (2006, 2008 і 2012 р.н.) з ознаками отруєння чадним газом.
Після первинного огляду одна особа від госпіталізації відмовилась, інші шестеро у задовільному стані залишились в лікарні під наглядом лікарів, повідомляє прес-служба МНС.
Потерпілі мешкають у п’ятиповерховому житловому будинку у квартирі на 4-му поверсі, де використовується газове обладнання (плита, колонка). Причина отруєння встановлюється.
На місці події працювали оперативні групи Територіального управління МНС у Волинській області.
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