Київські дитсадки підключили до Wi-Fi

Компанія «Укртелеком» забезпечила 411 дошкільних навчальних закладів високошвидкісним підключенням до Інтернету – в кожному закладі створено Wi-Fi-мережу для 10 робочих місць.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Підключення здійснюється в рамках міської цільової програми «Освіта Києва. 2011–2015 роки», якою передбачено забезпечення закладів освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет і створення телекомунікаційної інфраструктури навчальних закладів столиці.

У травні 2012 року Головним управлінням освіти і науки КМДА і київським філіалом «Укртелекому» було розпочато реалізацію проекту «Інтернет від ПАТ «Укртелеком» у заклади освіти Києва».

Високошвидкісне підключення до Інтернету – це й першочергова умова для впровадження електронної системи запису дітей до дошкільних навчальних закладів Києва, й можливість здійснювати оперативний моніторинг енергоспоживання, й підтримка веб-сайтів дитсадків столиці, йдеться в повідомленні.

Наступним кроком у реалізації проекту стане організація підключення до Інтернету загальноосвітніх навчальних закладів Києва, що дозволить створити відкриту мережу освітніх ресурсів, систему електронних підручників, методичних матеріалів тощо.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв`язку України (близько 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,5 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЄСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн грн.