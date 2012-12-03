Пацієнт, тікаючи з лікарні, застряг між кіоском і холодильником

У Житомирі рятувальники звільнили чоловіка, який втік з лікарні та застряг між вуличним кіоском та холодильниками.

Як розповіла УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, 1 грудня о 20:20 до оперативно-диспетчерської служби Територіального управління МНС від медперсоналу центральної міської лікарні №1 міста Житомира надійшло повідомлення про те, що із даного лікувального закладу втік 59-річний пацієнт.

Через деякий час втікача виявили три медсестри, які займалися його пошуками.

Чоловік не встиг далеко втекти – ховаючись від шукачів, він застряг між вуличним ларьком і холодильниками, що розташовувалися поруч із лікарнею.

"Самотужки медики не змогли його звільнити, до того ж на вулиці йшов дощ, а втікач був майже повністю голим. Тому про пригоду було повідомлено рятувальників. На місце виклику відразу виїхало відділення рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС в області. Рятувальники відсунули холодильник, чим звільнили людину. Після цього медсестри посадили хворого на інвалідний візок і доставили назад до лікарні", - уточнила І. Романюк.