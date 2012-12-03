Київ: на переході водій скоїв наїзд на матір з двома дітьми

У Києві на нерегульованому пішохідному переході водій скоїв наїзд на матір та двох дітей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, 2 грудня о 16.00 на вулиці Жмеринській (Святошинський район) 30-річний водій, керуючи автомобілем «Nissan Note», скоїв наїзд на матір, яка несла на руках дитину віком 6 місяців та її 8-річну дочку, які переходили дорогу по «зебрі».

Внаслідок наїзду 31-річна жінка з переломом лівої гомілки була доставлена до лікарні. Дівчаток також направили до дитячої лікарні «Охматдит».

Чому водій допустив наїзд та не надав перевагу в русі пішоходам з’ясовуватиме слідство, зазначили в УДАІ.

За вихідні дні в столиці було зареєстровано 12 ДТП (з них 10 наїздів на пішоходів), в яких 1 чоловік загинув та 14 отримали травми.