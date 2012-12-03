У Харкові засуджено директора регіональної держлабораторії ветмедицини

У Харкові за службову недбалість засуджено директора регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова.

Правоохоронці встановили, що посадовець допустив закупку лабораторного обладнання за завищеними цінами. Таким чином директор лабораторії незаконно використав більше 100 тис. грн бюджетних коштів.

Жовтневий районний суд Харкова визнав директора Харківської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), та засудив його до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. 1 грудня вирок вступив у законну силу.