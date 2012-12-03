У Маріуполі в нічному клубі застрелили відвідувача

У Маріуполі Донецької області у понеділок, 3 грудня, «по гарячих слідах» було затримано двох зловмисників, які застрелили відвідувача і поранили співробітника нічного клубу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, сьогодні вночі о 00.15 операторові 102 надійшло повідомлення від адміністратора нічного клубу, розташованого в центрі міста, про те, що з приміщення закладу прочулися звуки, схожі на постріли.

За зазначеною адресою виїхала слідчо-оперативна група Жовтневого райвідділу. Міліція встановила, що двоє відвідувачів, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, заважали відпочивати іншим клієнтам розважального закладу. При спробі запобігти безпорядку, виник конфлікт, у ході якого вони вистрілили в співробітника клубу і відвідувача. Один з потерпілих, відвідувач клубу,1990 року народження, помер у хірургічному відділенні під час проведення операції. Другий – співробітник клубу, 1992 року народження, з кульовим пораненням стегна госпіталізований і на даний час перебуває на лікуванні.

Протягом години 21-річних підозрюваних місцевих жителів було затримано співробітниками кримінального розшуку, і зараз вони перебувають під вартою.

Наразі почато слідство за ч.1 ст. 115 КК України – «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. З місця події вилучено гільзи, імовірно, до травматичних патронів.