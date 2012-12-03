В Умані через земляні роботи 191 будинок залишився без газу

В місті Умань Черкаської області через самовільні земляні роботи одного з жителів мікрорайону 191 приватний будинок залишився без газопостачання.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний інженер ПАТ "Уманьгаз" Микола Шевчук, 2 грудня через самовільні земляні роботи одного з жителів уманського мікрорайону Лисої гори, 191 будинок у місті залишився без газу. Чоловік пошкодив газопровід середнього тиску. Унаслідок аварії частина жителів вулиць Рєпіна, Південна, Чайковського, Пирогова, Тімірязєва та Лесі Українки залишилися без газу.

Аварію на газопроводі вже локалізовано і спеціалісти ПАТ "Уманьгаз" проводять відновлювальні роботи, щоб протягом доби відновити газопостачання житлових будинків. Чоловік за спричинення аварії має відшкодувати збитки ПАТ "Уманьгаз". Сума відшкодування включатиме в себе вартість газу, який внаслідок аварії витік у повітря, та власне вартість ремонтно-відновлювальних робіт.