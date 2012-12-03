Очаків: із зони підтоплення баз відпочинку евакуйовано 45 осіб
...та 4 автомобілі
В Очаківському районі Миколаївської області із зони підтоплення баз відпочинку, що виникла внаслідок погіршення погодних умов, станом на 15 годину 3 грудня, було евакуйовано 45 осіб обслуговуючого персоналу й відбуксовано 4 автомобілі.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Територіального управління МНС України в Миколаївській області, рятувальники продовжують евакуаційні заходи в зонах часткового підтоплення непрацюючих баз відпочинку, розташованих на Чорноморському узбережжі в Очаківському районі й на території Рибаківської сільської ради.
3 грудня внаслідок погіршення погодних умов, сильних опадів, різкого поривчастого вітру відбулося підняття рівня води в Чорному морі. Це призвело до часткового підтоплення непрацюючих баз відпочинку, розташованих у прибережній зоні Очаківського й Березанського районів Миколаївської області.
На базах відпочинку Табірної коси Очаківського району рівень води в підтоплених приміщеннях досягає 1 м, на базах відпочинку Рибаківської сільської ради - до 0,5 м.
Рятувальники проводять роботи з розчищення доріг до баз відпочинку та евакуацію обслуговуючого персоналу.
До підтоплених об`єктів зазначених районів направлено аварійно-рятувальні відділення МНС, техніка високої прохідності.
На місці виникнення надзвичайної ситуації працює мобільна оперативна група Територіального управління МНС у Миколаївській області.