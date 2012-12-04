На Вінниччині під час полювання випадково вбили чоловіка

У Калинівському районі Вінницької області під час полювання випадково вбито чоловіка.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 1 грудня близько п’ятої години вечора до чергової частини Калинівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя Вінницького району про те, що у лісовому масиві біля села Гущинці під час полювання від вогнепального поранення грудної клітини загинув чоловік. Потерпілим виявився 46-річний вінничанин.

За даним фактом слідчим відділом міліції розпочате кримінальне провадження за ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Наразі працівники міліції з’ясовують усі обставини загибелі чоловіка.