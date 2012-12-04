У Миколаєві ураганом повалено десятки дерев

У Миколаєві ураганом повалено 65 дерев і зірвано дах в одному приватному будинку.

Про це УНІАН повідомила чергова служби оперативного реагування міського департаменту ЖКГ.

За її словами, ситуація у місті складна. Вдень пориви вітру досягали 28 метрів на секунду. Є повідомлення про безліч поламаних дерев. За можливості комунальники прибирають і поламані дерева, і дрібні обламані гілки. Сильний вітер ускладнює їх роботу, оскільки неможливо використовувати вежу для зняття високих дерев.

Спеціальна група рятувальників була викликана для того, щоб зняти дерево з даху маршрутного таксі. Постраждалих унаслідок падіння дерева немає.

На вулиці Оранжерейній у приватному будинку знесло дах будинку, там допомогу мешканцям надають працівники комунальних служб.

Зафіксовано безліч поривів повітряних ліній електропередач. Більша частина Центрального району залишається без електропостачання. Ведуться відновні роботи, але подача електрики відновлена не всюди. Про найбільшу кількість поривів повідомляється з Корабельного району і Варваровки.

На даний час чергові оперативної служби збирають по місту відомості про пошкодження, зведення буде готове на ранок. За словами чергових, телефон не замовкає ані на хвилину.