Для медиків Донеччини придбали 80 санітарних автомобілів

Головне управління охорони здоров’я Донецької ОДА уклало угоду з ТОВ «Торговельно-фінансова компанія «ЛАЗ» на придбання 80 санітарних автомобілів типа А2 з ношами на суму 36 млн грн.

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», передає сайт «Наші гроші».

Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника» через попередню відміну відкритих торгів. Разом з тим в обґрунтуванні закупівлі взагалі не повідомляється, чому постачальником обрано саме «ЛАЗ» і чому встановлено таку ціни на санітарні авто. Попередні відкриті торги відмінено після їх оскарження в Антимонопольному комітеті компанією «Глобал-автогруп», яка вказувала на дискримінаційну конкурсну документацію. Проте на початку жовтня компанія сама відізвала свою скаргу, розблокувавши завершення тендеру. Однак управління здоров’я ДонОДА після цього оголосило закупівлю «в одного учасника». «Наші гроші» нагадують, що в 2011 році стартувала медична реформа, пілотними регіонами для якої було обрано Донецьку, Дніпропетровську, Вінницькі області та Київ. Ці регіони ввійшли в лідери закупівель автомобілів медичного призначення.

За даними «Вісника держзакупівель», з 2010 року медичні заклади Донецької області придбали автомобілів на 135,67 млн грн, що є найбільшим показником для всіх регіонів України за часів Президента Віктора Януковича.

Ця сума майже дорівнює коштам, виділеним на закупівлі автомобілів в цей період в Криму, Дніпропетровській області та Києві – 143,62 млн грн.

