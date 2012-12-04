У Криму через шквали знеструмлено 28 сіл

У Криму 22 села знеструмлені повністю і 6 - частково в результаті сильних поривів вітру.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, наслідки вчорашньої негоди ліквідовують майже два десятки бригад електриків.

Найбільше через шквали постраждали жителі Джанкойського району. Там повністю знеструмлено 12 населених пунктів, ще 2 - частково. Крім того, повністю без світла 8 сіл у Чорноморському районі і 2 в Першотравневому. У Кіровському районі 4 населених пункти знеструмлені частково.

У Криму на вівторок, 4 грудня, оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру швидкістю до 20 метрів за секунду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці МНС України поінформувало, що 302 населених пункти в 14 областях країни залишилися 3 грудня і в ніч на 4 грудня без світла. Зокрема, постраждали Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська і Чернігівська області.