У Луганську з'явилося безкоштовне "соціальне таксі"

У Луганську з`явилася служба безкоштовного «соціального таксі» для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради.

За словами заступника Луганського міського голови Марини Воротникової, перевезення пасажирів здійснюватимуться чотирма машинами, дві з яких обладнані спеціальними підйомниками. Цією послугою, зокрема, зможуть користуватися діти, які не мають можливості самостійно пересуватися або роблять це за допомогою спеціалізованого візка, а також інваліди першої групи за зором. Послуга надаватиметься за попередньою заявкою з понеділка по п`ятницю з 8-ї до 17-ї години.

«Викликати машину можна, зателефонувавши до диспетчерської служби, яка приймає замовлення по телефону. Подавати заявку потрібно за три дні до дати поїздки, індивідуальний підхід до кожної ситуації ми гарантуємо. Також при наданні машини замовник має одноразово представити документи для прийняття його на соціальне обслуговування», - повідомила заступник міського голови.

М.Воротникова також відзначила, що транспортні послуги надаватимуться безкоштовно, утримання і обслуговування автомобіля буде покладено на міський бюджет.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Дніпропетровська обласна рада вирішила виділити 5,74 млн грн на створення системи «соціального таксі». У серпні безкоштовна служба таксі для людей з обмеженими фізичними можливостями відкрилася в Донецьку.