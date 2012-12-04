У Луганську відключалося енергопостачання дитячої лікарні
12:21, 04 грудня 2012Новини регіонів
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Вчора о 19:14 у Луганську через погіршення погодних умов сталося відключення електропостачання ц Першій дитячій міській лікарні, де в реанімаційному відділенні під апаратом штучної вентиляції легенів перебувала дитина.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Луганській області, о 19:23 підрозділом МНС за допомогою генератора було забезпечено роботу апарату.
О 20:10 аварійною бригадою РЕС електропостачання лікарні було відновлене.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Луганській області.
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