У Луганську відключалося енергопостачання дитячої лікарні

Вчора о 19:14 у Луганську через погіршення погодних умов сталося відключення електропостачання ц Першій дитячій міській лікарні, де в реанімаційному відділенні під апаратом штучної вентиляції легенів перебувала дитина.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Луганській області, о 19:23 підрозділом МНС за допомогою генератора було забезпечено роботу апарату.

О 20:10 аварійною бригадою РЕС електропостачання лікарні було відновлене.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Луганській області.