Прикордонники виявили поблизу кордону 4 відра червоної ікри
12:32, 04 грудня 2012Новини регіонів
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Неподалік українсько-російського кордону
Близько 100 кілограмів червоної ікри виявив прикордонний наряд відділу «Середина-Буда» Сумського загону неподалік українсько-російського кордону.
Як повідомили УНІАН у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, контрабандний товар прикордонники знайшли за кілька метрів від держкордону у 4 пластикових відрах. Товар був запакований у чорний поліетилен та прихований під гілками дерев неподалік села Хлібороб, що в Середино-Будському районі.
Знайдений продукт харчування передано до податкової міліції міста Шостка.
Проводяться заходи щодо пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності на державному кордоні.
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