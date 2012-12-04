Прикордонники виявили поблизу кордону 4 відра червоної ікри

Близько 100 кілограмів червоної ікри виявив прикордонний наряд відділу «Середина-Буда» Сумського загону неподалік українсько-російського кордону.

Як повідомили УНІАН у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, контрабандний товар прикордонники знайшли за кілька метрів від держкордону у 4 пластикових відрах. Товар був запакований у чорний поліетилен та прихований під гілками дерев неподалік села Хлібороб, що в Середино-Будському районі.

Знайдений продукт харчування передано до податкової міліції міста Шостка.

Проводяться заходи щодо пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності на державному кордоні.