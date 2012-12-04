СЕС перевірить на безпечність дитячі майданчики

Побудовані у передвиборчий період дитячі та спортивні майданчики столиці перевірить Санепідемслужба Києва.

Така відповідь від Головного управління Держсанепідемслужби в Києві надійшла на вимогу депутата Київради Олександра Бригинця провести моніторинг з лабораторними дослідженнями дитячих майданчиків, побудованих у передвиборчий період, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Одним з ефектних прийомів, щоб вразити киян в передвиборний період, було будівництво спортивних та дитмайданчиків, на що кандидати витрачали шалені кошти. Але мало хто з них замислювався про безпеку життя дітей, які будуть грати на цих майданчиках», - переконаний О.Бригинець.

Депутат навів як приклад небезпечного ігрового об’єкту популярні свого часу гірки-слони. Він нагадав жахливі випадки, що сталися на Троєщині, коли двоє дітей, зачепившись за вухо гірки-слона мотузком капюшонів, померли від удушення. Після цих фатальних випадків металеві вуха гірок-слонів довелося відпаяти, зазначається в повідомленні.

«На жаль, дизайнерська інновація коштувала життя дітей. Тому сьогодні перевірка дитячих та спортивних майданчиків на відповідність технічним, екологічним та будівельним нормам є не просто примхою, а необхідністю. Сподіваюсь, що обіцянка влади не залишиться лише обіцянкою на папері, а реально почне діяти», - наголосив О.Бригинець.

Депутат не виключає, що частина майданчиків, які набудували кандидати-мільйонери у передвиборчу кампанію, виявиться небезпечними, і владі доведеться їх або дообладнати, або прилаштувати до потрібних норм, або демонтувати.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.Бригинець звернувся до влади з вимогою перевірити дитячі майданчики, побудовані в передвиборчий період, на безпечність та придатність до використання.