Дніпропетровщина: за добу від падіння дерев постраждало 4 людини

За останню добу в Дніпропетровській області від падіння дерев в результаті дощу та сильного вітру постраждало 4 людини, серед яких 8-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні МНС в області.

Зокрема, за даними управління, 3 грудня в Інгулецькому районі Кривого Рогу на 8-річну дівчинку, коли та поверталася додому зі школи, впала велика гілка дерева. Дитина госпіталізована до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Як також зазначили в управлінні, у Довгінцевському районі Кривого Рогу дерево впало на стовп електроопори і паралізувало рух трамваїв.

Загалом за останню добу через негоду на Дніпропетровщині в громадських місцях сталося падіння 66 дерев, з них 40 в обласному центрі. У 15 випадках для прибирання дерев були залучені рятувальні підрозділи ГУ МНС.