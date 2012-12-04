У Донецькій області знищили 100-кілограмову авіабомбу

У Донецькій області піротехніки знищили 100-кілограмову фугасну авіабомбу (ФАБ-100) часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МВС України в Донецькій області, 3 грудня о 20.00 в Костянтинівському районі, біля селища Федорівка на відкритій території місцевий житель виявив авіабомбу ФАБ-100.

Від Головного територіального управління до робіт зі знищення боєприпасу залучалися 10 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки.