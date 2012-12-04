У Тернополі водій покинув автобус з пасажирами

У Тернополі буде звільнено з роботи водія, який сьогодні вранці, покинувши маршрутний автобус з пасажирами, допустив його самовільний рух по ухилу.

Як повідомив УНІАН начальник міського управління транспорту Ігор Мединський, із пояснення водія встановлено, що сьогодні він на зупинці, де водії маршруток мають можливість сходити в туалет, пішов за потребою. При цьому водій не врахував ухил і слизьке покриття, через що автобус із пасажирами через ожеледицю почав скользити донизу.

«Побачивши, що автобус рухається за відсутності водія, частина пасажирів вискочила, оскільки швидкість була незначною. Ситуацію врятував один із пасажирів, який кинувся до керма і притис колеса до бордюра, не давши автобусу набрати великої швидкості або виїхати на зустрічну смугу», – зазначив І. Мединський.

За його словами, водій маршрутного автобуса є досвідченим. Але оскільки водій не врахував ухилу та стану дорожнього покриття і поставив в цьому місці автобус, перевізник прийняв рішення звільнити його з роботи.

Про сам інцидент управління транспорту дізналося після публікації на одному з інтернет-видань, якому про інцидент повідомила пасажирка маршрутки.

За її даними, автобус встиг із зупинки проїхати по спуску понад 50 м і був зупинений одним із пасажирів. В цей час інші пасажири вголос мололися і намагалися міцно впертися у сидіння, щоб не травмуватися у разі зіткнення.