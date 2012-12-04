У Сумах люди почали активно цікавитися бомбосховищами

Жителі міста Суми в очікуванні 21 грудня – дня «кінця світу» згідно древнього календаря майя – стали активно цікавитися місцями у бомбосховищах.

Про це під час апаратної наради у Сумській міськраді повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Олександр Даниленко.

«Народ закуповує свічки, пішли дзвінки до управління, чи будуть продавати квитки в захисні споруди», - зазначив О. Даниленко.

При цьому він розповів, що так звані бомбосховища знаходяться лише в деяких старих будівлях і перебувають у занедбаному стані. Також він закликав жителів міста турбуватися не про «кінець світу», а про більш приземлені проблеми Сум – руйнування системи екстреного оповіщення, розміщення будов на інженерних мережах міста тощо. Наразі в Сумах населення також активно скуповує на ринках та в магазинах свічки, ціна на які підскочила в останні дні до 6 гривень за штуку.

Нагадаємо, що багато людей в різних країнах вірять у те, що за календарем древніх майя 21 грудня 2012 відбудеться кінець світу. Час від часу у ЗМІ з`являється інформація про випадки масової істерії, чим вдало користуються підприємці, пропонуючи різноманітні товари для зустрічі очікуваного “апокаліпсиса”.

Зі своєї сторони МНС України офіційно заявляє, що до “кінця світу” не готується і ніяких спеціальних заходів проводити не буде. В українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що ніяких аномальних погодних умов напередодні 21 грудня не передбачається.