У Севастополі врятували дівчинку, що опинилася за перилами балкона

У Севастополі на проспекті Генерала Острякова рятувальники МНС прийшли на допомогу 8-річній дівчинці, яка перелізла через поручні балкона на третьому поверсі житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС в місті Севастополі, підлітка, що знаходився за балконом,помітила сусідка, вона ж звернулася за допомогою в МНС. Прибувши на місце події, рятувальники по висувній драбині піднялися до школярки і спустили її на землю.

Перелякана дівчинка розповіла, що прийшла в гості до своєї подруги. У той час, коли вони гралися, з роботи повернувся батько подруги. Та ж вирішила приховати від батьків, що запросила до себе в гості Владу, і сховала її в шафі. Як виявилося, чоловік приїхав додому, щоб забрати свою дочку і з`їздити разом з нею за покупками. Залишившись одна у квартирі своєї подруги, дівчинка зрозуміла, що запізнюється до школи. Дитині прийшла ідея - спуститися з балкона. Вона перелізла через перила, а потім злякалася висоти.

Завдяки оперативній роботі рятувальників, дитина уникнула серйозних травм або загибелі. Співробітники МНС провели зі школяркою роз`яснювальну роботу і на пожежній машині підвезли її до школи.