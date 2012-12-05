Упав рівень у водосховищі, що забезпечує Севастополь водою

Рівень води в Чорноріченському водосховищі досяг критичної позначки - 13-14 млн куб м, цей показник становить 1,5-2 місячний запас води для міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Савенков на засіданні президії міської ради. Він також повідомив, що фахівцями КП «Севміськводоканал» проводяться роботи щодо відновлення резервного, 72-кілометрового водоводу, по якому вода буде доставлятися з Міжгірського водосховища.

За твердженням С.Савенкова, керівництво міста вживає всі необхідні заходи з метою недопущення надзвичайної ситуації. «Написані листи в Кабінет Міністрів України, і в Міністерство з надзвичайних ситуацій, і в Раду Національної Безпеки. На сьогодні вирішується питання про виділення фінансування з резервного фонду державного бюджету на закупівлю води з Міжгірського водосховища», - сказав перший заступник голови СМДА.

Крім того, як сказав С.Савенко, в Севастополі останні кілька днів йдуть дощі, і Чорноріченське водосховище щодня поповнюється на 50 тис куб м води. «За прогнозом, у нас в найближчі два тижні дощі, обіцяють сніжну зиму, і ми сподіваємося, що ми з ситуації вийдемо, не закуповуючи воду. І нам вистачить запасів нашого Чорноріченського водосховища», - підкреслив С.Савенко.

Як повідомляв УНІАН, повний обсяг Чорноріченського водосховища становить понад 60 млн куб метрів.

Голова СМДА Володимир Яцуба минулого тижня заявив, що, як очікується, з резервного фонду держбюджету буде виділено 36 млн грн на відновлення водоводу та оплату подачі в місто дніпровської води.

Також наприкінці минулого тижня В.Яцуба заявив, що планується в найближчі роки встановити в місті кілька бюветів з водою. Перший такий бювет, як очікується, в центрі Севастополя з`явиться вже до літнього сезону наступного року.