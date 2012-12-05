У Житомирі близько 7 тис. мешканців другий тиждень без води

У Житомирі близько 7 тис. мешканців багатоповерхівок другий тиждень залишаються без води.

Як повідомив УНІАН Житомирський міський голова Володимир Дебой, "7 тис. житомирян, які мешкають на верхніх поверхах у будинках на Щорса і Вітрука, ще й досі залишаються без води, тоді як на момент відключення 26 листопада їх було близько 30 тисяч".

За його словами, причиною такої ситуації є відключення від енергопостачання станцій третього підйому КП "Водоканал" через борги перед ПАТ "Житомиробленерго".

Мер Житомира запевнив, що влада міста вживає заходів для виправлення ситуації. "Вже вдалося забезпечити водою усіх мешканців багатоповерхівок, що раніше були відключені від водопостачання аж до сьомого поверху, однак ті, хто живе на вищих поверхах, і досі сидять без води", - зазначив В.Дебой. Він додав, що займається цією проблемою щоденно, веде переговори з високопосадовцями, однак повністю відновити водопостачання людям і досі не вдалося.

"Ця ситуація поки що залишається без вирішення. Фактично ми бачимо, як приватна кампанія ПАТ ЕК ”Житомиробленерго” взяла у заручники ціле місто", - сказав В.Дебой.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через борги КП ”Водоканал” за електроенергію перед ПАТ ЕК ”Житомиробленерго” 26 листопада від електропостачання було відключено станції третього підйому водопостачання, внаслідок чого без води залишилась частина жителів міста.

Водночас влада міста повідомила, що Житомир отримав державну гарантію про погашення заборгованості водоканалу перед обленерго. Держава обіцяє відшкодувати в повному обсязі заборгованість КП «Житомирводоканал» за спожиту електроенергію перед енергетиками.