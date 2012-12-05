Кіровоградщина: на території ставка виявили 33 боєприпасів

В селі Витязівка Бобринецького району на Кіровоградщині сапери виявили 33 боєприпаси часів Другої Світової війни на території місцевого ставка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС України в Кіровоградській області, 3 грудня 13-річний школяр проходив біля греблі ставка і у воді, неподалік від берега, побачив авіабомбу. Він розповів про знахідку голові сільради, який повідомив про подію в управління МНС. На місце події виїхали рятувальники та міліція. Піротехніки за допомогою спеціального троса підняли авіаційну бомбу на берег та ретельно обстежили міношукачами прилеглу територію. З ґрунту вони вилучили ще 2 артилерійські снаряди калібру 76 мм та 30 артснарядів калібру 23 мм.

4 грудня боєприпаси вивезли за межі населеного пункту та знешкодили.