Харківщина: чоловік убив дружину й тещу, після чого зарізався
13:55, 05 грудня 2012Новини регіонів
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Під час сварки
У Дергачівському районі Харківської області чоловік убив свою дружину й тещу, після чого наклав на себе руки.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, в будинку 62-річної пенсіонерки було знайдено мертвими з ножовими пораненнями господарку, її дочку та зятя. Попередньо встановлено, що зять під час сварки убив свою тещу й дружину, після чого покінчив життя самогубством, заподіявши собі ножове поранення шиї.
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