Харківщина: чоловік убив дружину й тещу, після чого зарізався

У Дергачівському районі Харківської області чоловік убив свою дружину й тещу, після чого наклав на себе руки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, в будинку 62-річної пенсіонерки було знайдено мертвими з ножовими пораненнями господарку, її дочку та зятя. Попередньо встановлено, що зять під час сварки убив свою тещу й дружину, після чого покінчив життя самогубством, заподіявши собі ножове поранення шиї.