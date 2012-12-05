Жінка покинула доньку в пологовому, а рідним сказала, що та мертва

В Білопіллі Сумської області правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно 22-річної жінки, яка народивши втретє, покинула доньку в лікарні, а вдома сказала, що її поховала.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, жінка має вже два сини, але їх вихованням не займається. Старшого, 4-річного хлопчика, виховує свекруха, тому що матір позбавили батьківських прав. Другий - 3-річний Тарасик - перебуває в будинку малюка. Справа про позбавлення батьківських прав жінки вдруге, зараз розглядається в суді.

Завагітнівши втретє, жителька Білопілля за здоров’ям не слідкувала, пила, гуляла, хворіла і не лікувалась. Пологи почались передчасно, майже на сьомому місяці, народилися двоє дівчаток вагою 700 та 900 грамів. Немовлятам був поставлений діагноз: реалізація внутрішньоутробної інфекції, вроджена пневмонія, кон’юнктивіт обох очей. Менша дівчинка на сьому добу померла в пологовому будинку. Друга дівчинка за станом здоров’я була переведена в реанімаційне відділення дитячої обласної клінічної лікарні, але без матері. Матір прийшла навідати доньку на другий день. Як кажуть лікарі, подивилась на неї та поцікавились, що необхідно придбати. Їй надали список предметів по догляду і це був перший і останній раз, коли лікарі та донька її бачили. Дівчинка 17 днів перебувала в реанімації, потім була переведена у відділення патології новонароджених недоношених дітей. Дитина йде на поправку і вже набрала вагу до 1360 грамів. Виписувати її будуть, коли набере до двох кілограмів.

Згідно з повідомленням, через 10 днів після надходження дитини, лікарнею, спільно з співробітниками міліції, був складений акт про покинуту в закладі дитину.

Водночас, матір, повернувшись додому, розповіла всім, що поховала обох діточок. При цьому вона навідувалась у органи місцевої влади, щоб отримати гроші і за пологи, і за поховання. Коли співробітники кримінальної міліції у справах дітей поцікавились, чому вона так вчинила, жінка відповіла: «Що я папуга кожному відповідати, де мої діти?». Водночас, вона сказала, що коли заробить грошей, тоді і забере дитину.

Стосовно жінки розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.