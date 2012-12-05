У Києві суд знову звільнив під заставу наркоторговця

Подільський районний суд Києва вдруге звільнив під заставу наркоторговця, який два роки тому після аналогічного рішення цього ж суду переховувався від правоохоронців, але днями був затриманий.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

Як зазначили в главку, два роки тому чоловік (1985 року народження) був затриманий з великою партією наркотиків, які він завозив до Києва з РФ і розповсюджував в нічних клубах.

Тоді, зазначили в міліцейському главку, наркотороговця було звільнено з-під варти під заставу у 17 тис. грн, після чого він зник. Два роки зловмисник переховувався, постійно змінюючи місця проживання, а нещодавно, напевно, вирішивши, що його розшук припинено, повернувся до Києва, влаштувався на будівництво виконробом, винаймав квартиру, в якій жив з цивільною дружиною, зазначили в ГУ МВС, підкресливши, що «утікача знайшли і затримали».

Разом з тим учора, 4 грудня, продовжили в столичній міліції, Подільський суд знову обрав наркотоговцю запобіжний захід у вигляді застави, збільшивши суму виплати до 21 тис. грн.

Враховуючи викладене, в міліцейському главку висловили подив позицією суду, який, враховуючи таку поведінку затриманого, знову обрав йому такий м’який запобіжний захід.