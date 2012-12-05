На Хмельницькій АЕС стався нещасний випадок

Міжвідомча комісія розслідує обставини нещасного випадку на Хмельницькій АЕС, у результаті якого загинув слюсар енергоремонтного підрозділу ОП ХАЕС.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, відповідно до «Порядку проведення розслідування і обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» про цей випадок було поінформовано: територіальні управління Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, МНС, ДП НАЕК «Енергоатом», органи Держатомрегулювання. Створено комісію з розслідування нещасного випадку. Проводиться розслідування.

Прокуратурою, органами внутрішніх справ, ДП НАЕК «Енергоатом» та іншими державними органами виконуються відповідні дії згідно з вимогами «Порядку проведення розслідування і обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» та інших нормативних документів.

Довідка УНІАН. На Хмельницькій АЕС 3 грудня 2012 під час виконання робіт з використанням газоподібного азоту на енергоблоці № 1 стався нещасний випадок, в результаті якого загинув слюсар енергоремонтного підрозділу ОП ХАЕС.

Причиною загибелі є перебування в газовому середовищі з низьким вмістом кисню і високим вмістом азоту.

Двох працівників цього ж підрозділу направлено до медичної частини. Стан їх стабільний. Загрози для життя і здоров`я немає.