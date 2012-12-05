Стоматолог-хабарник і медсестра відбивалися від міліціонерів

У Харкові правоохоронці викрили працівника Харківської стоматологічної лікарні №4, який вимагав хабар за сприяння у вступі до інтернатури.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вчора, 4 грудня, до Фрунзенського райвідділу міліції Харкова звернулась 48-річна харків’янка із заявою про те, що працівник лікарні вимагає в неї хабара за сприяння у вступі до інтернатури її племінника.

Звернення жінки було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сьогодні близько 8:00 правоохоронці під час отримання 12 тис. грн хабара «на гарячому» затримали медпрацівника стоматологічної лікарні.

У міліції зауважили, що під час проведення оперативних заходів працівник лікарні разом із медперсоналом «вчинили злісний опір правоохоронцям».

«Намагаючись перешкодити законним вимогам працівників міліції, одна з молодших медсестер - 44-річна жінка - з власної необережності отримала тілесні ушкодження та була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні невідкладної допомоги», - йдеться в повідомленні ВЗГ.

Слідче управлінням ГУМВС України в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання відносно хабарника міри запобіжного заходу.