У Києві сотні будинків лишилися без газу

Сьогодні, 5 грудня, в Києві у Дніпровському районі стався масштабний витік газу, в результаті якого сотні будинків на житломасиві ДВРЗ залишилися без газопостачання.

Як повідомили в прес-службі ПАТ "Київгаз", аварія сталася внаслідок несанкціонованого і неузгодженого будівництва офісно-житлового комплексу за адресою Харківське шосе, 19. Компанію, яка самовільно втрутилася в роботу газотранспортної системи, буде суворо покарано. Для повного усунення наслідків пошкодження газопроводу 5 грудня до 22:00 подача газу споживачам у згаданому масиві буде припинено.

"Мешканцям ДВРЗ на цей час необхідно перекрити газові вентилі, а також з 18:00 забезпечити доступ в свої квартири для продування і пуску газу", - повідомили в "Київгазі". У той же час, як повідомили жителі масиву, на деяких вулицях, на яких проводяться аварійні роботи, вiдчутний стійкий запах газу.

Крім того, проблема також полягає і в тому, що багато будинків на ДВРЗ опалюються за рахунок газових котлів. Відповідно, зараз в цих будинках немає ні тепла, ні гарячої води.

ТСН