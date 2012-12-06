На Хмельниччині у ДТП загинули троє осіб
10:26, 06 грудня 2012Новини регіонів
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У тому числі дитина
Вчора о 17.30 біля с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області на автошляху Житомир – Чернівці внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло троє осіб, у тому числі дитина 2012 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС, ще двоє осіб, у тому числі дитина 2007 р.н., з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
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