На Хмельниччині у ДТП загинули троє осіб

Вчора о 17.30 біля с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області на автошляху Житомир – Чернівці внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло троє осіб, у тому числі дитина 2012 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС, ще двоє осіб, у тому числі дитина 2007 р.н., з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.