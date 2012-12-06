У Ірані стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався вчора ввечері на сході Ірану, повідомляється на сайті Геологічної служби США, передають РІА «Новости».

Підземні поштовхи були зафіксовані в 20.38 за місцевим часом (21.08 мск) в 79 кілометрах на північний схід від міста Бірдженд, адміністративного центру провінції Південний Хорасан. Центр землетрусу залягав на глибині 5,4 кілометра. Інформації про жертви і руйнування не надходило.

У середині серпня в провінції Східний Азербайджан на північному заході Ірану стався руйнівний землетрус магнітудою 6,5. В результаті було зруйновано багато селищ навколо міста Тебріз, загинули понад 300 осіб, тисячі поранених.

Іран входить у десятку найбільш сейсмонебезпечних районів земної кулі. У грудні 2003 року жертвами землетрусу магнітудою 6,3 в місті Бам на південному сході країни стали понад 31 тисяча осіб, майже 42 тисячі отримали поранення. Місто, а також знаменита фортеця були майже повністю зруйновані.