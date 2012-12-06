У Донецьку неповнолітній побив свою 48-річну матір

У Донецьку затримано неповнолітнього, який до смерті побив свою 48-річну матір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, до чергової частини Петровського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що бригадою «швидкої допомоги» до травматологічного відділення міської лікарні було доставлено 48-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом ребер. Того ж дня від одержаних травм вона померла.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У поле зору правоохоронців відразу потрапив 17-річний син потерпілої, який плутався у свідченнях.

Співробітники міліції з`ясували, що він неодноразово крав гроші у своїх родичів, у зв`язку з чим між сторонами часто виникали конфлікти.

Оперативники встановили, що в день злочину о 1.30 учень профтехучилища вкотре посварився з матір`ю через гроші й жорстоко побив жінку.

Цей факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді арешту.