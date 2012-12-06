Тернопільщина: у ДТП загинули дідусь і його 8-річний онук

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули дідусь і його 8-річний онук.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, аварія трапилась учора близько 18.00 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка поблизу села Підгороднє Тернопільського району. За попередніми даними, 58-річний водій «ВАЗ-21013» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Вольво 380». Внаслідок ДТП від отриманих травм водій легкового авто та його 8-річний онук (жителі с. В.Ходачків Козівського району) загинули на місці події.