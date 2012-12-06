У Харкові під час масової бійки загинув студент-іноземець

У Харкові внаслідок масової бійки між групами іноземних громадян загинув студент одного з університетів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Бійка на території студентського містечка сталася «на ґрунті неприязних відносин», йдеться у повідомленні. У ній брали участь по 30 іноземних студентів з кожного боку.

Студент одного з університетів заподіяв смертельні тілесні ушкодження іншому іноземному громадянину, студенту того ж навчального закладу.

Правопорушника затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).