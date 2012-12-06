У Харкові під час масової бійки загинув студент-іноземець
13:42, 06 грудня 2012Новини регіонів
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«На ґрунті неприязних відносин»
У Харкові внаслідок масової бійки між групами іноземних громадян загинув студент одного з університетів.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Бійка на території студентського містечка сталася «на ґрунті неприязних відносин», йдеться у повідомленні. У ній брали участь по 30 іноземних студентів з кожного боку.
Студент одного з університетів заподіяв смертельні тілесні ушкодження іншому іноземному громадянину, студенту того ж навчального закладу.
Правопорушника затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
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