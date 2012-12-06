У Харкові уведено в експлуатацію систему телемедицини

Оператор «Датагруп» (Київ) здав в експлуатацію систему телемедицини для Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру (ХСМГЦ).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Зокрема, організовано цифровий IP-канал із гарантованою швидкістю доступу 20 Мбіт/с, інстальовано термінали для он-лайн трансляцій, встановлено програмно-апаратний комплекс, здатний здійснювати багатоадресний відеоконференцзв`язок.

Сервер системи підтримує кілька одночасних сесій, що дає можливість одночасно проводити консультації або навчання передовим медичним технологіям у дев`яти локаціях, що географічно рознесені, у будь-якій точці світу.

Також компанія «Датагруп» розробила базу даних для запису і зберігання видео- і аудіофайлів.

Як повідомили в компанії, «проект вже викликав зацікавленість у Харківської обласної державної адміністрації», і зараз розглядається можливість об`єднання в одну мережу всіх перинатальних центрів Харкова і області.

Телемедицина – медична практика за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій без фізичної взаємодії лікар-пацієнт. Необхідність впровадження системи в цілому по країні була аргументована ще в 2005 році Міністерством охорони здоров`я України. За приблизними підрахунками, інтеграція телемедицини до ключових медичних установ дозволить заощадити до 40% бюджету за рахунок підвищення доступності медичних послуг, відсутності дублювання медичних установ в обласних і районних центрах, зниження транспортної складової, зниження витрат на навчання і підвищення кваліфікації персоналу.

Довідка УНІАН. «Датагруп» (Київ) – оператор телекомунікацій, що надає послуги фіксованого, бездротового і супутникового зв`язку. Компанія є лідером в сегменті супутникового зв`язку VSAT в Україні – їй належить 71% вітчизняного ринку. Чистий дохід компанії в 2011 році становив 516 млн. грн.